Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт», набрав 12 очков

30-летний латвиец вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 5 из 9 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых, добавив к этому 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.
«Уорриорс» уступили «Селтикс» — 110:121.
В матче против «Бостона» центровой Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт» и набрал 12 очков.
30-летний латвиец вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 5 из 9 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых, добавив к этому 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.
«Уорриорс» уступили «Селтикс» — 110:121.