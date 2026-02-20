Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт», набрав 12 очков

В матче против «Бостона» центровой Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт» и набрал 12 очков.

30-летний латвиец вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 5 из 9 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых, добавив к этому 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.

«Уорриорс» уступили «Селтикс» — 110:121.