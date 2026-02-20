«Вали отсюда». Демаркус Казинс представил свою реакцию на поведение Даррина Питерсона

"На месте его партнера я был бы взбешен. Особенно когда мы претендуем на чемпионство. Я бы точно что-то ему сказал.
Я сам играл с Джоном Уоллом, который знал, что он будет 1-м номером драфта. Еще до прихода в университет. И можно было бы подумать, что он пытается улучшить свои позиции на драфте. В каждой игре выходил на площадку так, будто делает это в последний раз.
Так что Питерсону я бы точно высказал. Ты с нами или вали отсюда. Понятно, что у него свои личные обстоятельства. Но там еще 12−14 парней, которые пытаются взять титул. Их надо уважать", — заключил Казинс.