«Вали отсюда». Демаркус Казинс представил свою реакцию на поведение Даррина Питерсона

Я сам играл с Джоном Уоллом, который знал, что он будет 1-м номером драфта. Еще до прихода в университет. И можно было бы подумать, что он пытается улучшить свои позиции на драфте. В каждой игре выходил на площадку так, будто делает это в последний раз.