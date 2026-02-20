Ричмонд
«Вали отсюда». Демаркус Казинс представил свою реакцию на поведение Даррина Питерсона

Поведение претендента на 1-й номер драфта-2026 Даррина Питерсона, досрочно завершившего матч NCAA по собственной инициативе, вызвало широкую реакцию в НБА. Бывший баскетболист Демаркус Казинс поделился своими эмоциями.

"На месте его партнера я был бы взбешен. Особенно когда мы претендуем на чемпионство. Я бы точно что-то ему сказал.

Я сам играл с Джоном Уоллом, который знал, что он будет 1-м номером драфта. Еще до прихода в университет. И можно было бы подумать, что он пытается улучшить свои позиции на драфте. В каждой игре выходил на площадку так, будто делает это в последний раз.

Так что Питерсону я бы точно высказал. Ты с нами или вали отсюда. Понятно, что у него свои личные обстоятельства. Но там еще 12−14 парней, которые пытаются взять титул. Их надо уважать", — заключил Казинс.