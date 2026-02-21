Кон Книппел обошел Донована Митчелла и занял второе место по трехочковым среди новичков в истории, забросив через самого Митчелла

В сезоне-2017/18 Митчелл реализовал 187 дальних бросоков, на счету Книппела после сегодняшнего матча (поражение 113:118) 193 попадания.
По ходу матча против «Кливленда» форвард «Шарлотт» Кон Книппел забросил из-за дуги через защитника Донована Митчелла и обошел его по количеству трехочковых среди новичков за всю историю.
В сезоне-2017/18 Митчелл реализовал 187 дальних бросоков, на счету Книппела после сегодняшнего матча (поражение 113:118) 193 попадания.
Рекорд принадлежит форварду «Сакраменто» Кигану Мюррэю — 206 трехочковых в сезоне-2022/23.