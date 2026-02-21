Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кон Книппел обошел Донована Митчелла и занял второе место по трехочковым среди новичков в истории, забросив через самого Митчелла

По ходу матча против «Кливленда» форвард «Шарлотт» Кон Книппел забросил из-за дуги через защитника Донована Митчелла и обошел его по количеству трехочковых среди новичков за всю историю.

Источник: Спортс"

В сезоне-2017/18 Митчелл реализовал 187 дальних бросоков, на счету Книппела после сегодняшнего матча (поражение 113:118) 193 попадания.

Рекорд принадлежит форварду «Сакраменто» Кигану Мюррэю — 206 трехочковых в сезоне-2022/23.