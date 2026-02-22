Виктор Вемабаньяма набрал 28 очков и 15 подборов за 30 минут, приведя «Сан-Антонио» к восьмой победе подряд

За 30 минут на паркете 22-летний француз реализовал 11 из 20 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 5 из 7 штрафных, добавив к этому 15 подборов, 6 передач и 4 блок-шота.
«Сперс» обыграли «Кингс» (139:122), одержав восьмую победу подряд.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Сакраменто», набрав 28 очков.
