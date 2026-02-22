Ричмонд
«Дайте нам играть!» Душан Алимпиевич резко раскритиковал работу судей в финале Кубка Турции

Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич жестко раскритиковал судейство в финале Кубка Турции, где его команда уступила «Фенербахче» со счётом 74:91.

Источник: Спортс"

«Я чувствую себя ужасно. Прежде всего, “Фенербахче” — лидер Евролиги. У них действительно отличная команда, великолепный тренер. Они — действующие чемпионы Евролиги, и мы испытываем огромное уважение к “Фенербахче”.

Тем не менее, я больше не могу с этим мириться. Да, все скажут: «Тренер, матч завершился с разницей в 17 очков», — но у нас было шесть штрафных бросков в первой половине и восемь — во второй. У «Фенербахче» их было больше 30. Мой игрок Дотсон рано получил третий фол и выбыл до конца матча, Джона (Мэтьюз) тоже рано получил три фола. Кем нам играть?

Да, матч завершился с разницей в 17 очков. «Фенербахче» — команда сильнее нас, я их поздравляю. Но дайте нам играть! Мне не нужно быть тренером в Турецкой лиге, чтобы это увидеть, — я могу заметить это, просто смотря матчи по телевизору. Кто знает, сколько раз такое уже случалось — и сколько раз я об этом говорил?", — сказал сербский специалист в послематчевом интервью.