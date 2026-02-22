«Дайте нам играть!» Душан Алимпиевич резко раскритиковал работу судей в финале Кубка Турции

Тем не менее, я больше не могу с этим мириться. Да, все скажут: «Тренер, матч завершился с разницей в 17 очков», — но у нас было шесть штрафных бросков в первой половине и восемь — во второй. У «Фенербахче» их было больше 30. Мой игрок Дотсон рано получил третий фол и выбыл до конца матча, Джона (Мэтьюз) тоже рано получил три фола. Кем нам играть?