Андрей Ватутин о победе над «Локо»: «Разница в счете не отражает реальные силы команд»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Матч ТВ» заявил, что крупная победа армейцев над «Локомотивом-Кубань» (92:63) не отражает реального соотношения сил.

«Радует, что мы максимально серьезно отнеслись к сопернику, поздравляю с победой игроков, тренеров и наших болельщиков. Полагаю, что итоговая разница в счете не отражает силы команд. Заметно, что “Локо” находится в стадии перестройки и еще только ищет свой стиль под руководством нового тренера. Очень вероятно, что к плей‑офф “Локомотив” будет выглядеть совершенно иначе», — сказал Ватутин.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ с результатом 26−2. «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, имея 19 побед и 11 поражений.