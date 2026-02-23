Андрей Ватутин о победе над «Локо»: «Разница в счете не отражает реальные силы команд»

«Радует, что мы максимально серьезно отнеслись к сопернику, поздравляю с победой игроков, тренеров и наших болельщиков. Полагаю, что итоговая разница в счете не отражает силы команд. Заметно, что “Локо” находится в стадии перестройки и еще только ищет свой стиль под руководством нового тренера. Очень вероятно, что к плей‑офф “Локомотив” будет выглядеть совершенно иначе», — сказал Ватутин.