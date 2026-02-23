Билл Симмонс: «Леброн не вернется в “Кливленд”. “Голден Стэйт” кажется мне самым логичным вариантом»

«Я не думаю, что Леброн вернется в “Кливленд” в следующем году. “Кавальерс” — команда, которая способна выиграть титул в этом и в следующем году. По‑моему, у них есть игрок, который входит в Топ‑6, 7, 8, 9 — называйте как хотите — лучших баскетболистов лиги и который никогда не выходил в финал. И я считаю, что они близки к этому.
И они собираются переподписать Хардена. И просто так добавить к этому еще и прощальный тур Леброна — для меня это не выглядит правдоподобно.
Думаю, это будет «Голден Стэйт». Вот на что я бы поставил. При этом главным фаворитом остается «Кливленд», «Никс», вероятно, идут вторыми, а «Лейкерс», скорее всего, замыкают тройку.
Но «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом, потому что он им действительно нужен. И сам нарратив: «Я завершаю карьеру вместе со Стефом Карри — другим великим игроком моего поколения, мы вместе выигрывали олимпийское золото — это и прощальный тур, и реальная помощь команде» — выглядит гораздо убедительнее", — подытожил Симмонс.