Билл Симмонс: «Леброн не вернется в “Кливленд”. “Голден Стэйт” кажется мне самым логичным вариантом»

«Я не думаю, что Леброн вернется в “Кливленд” в следующем году. “Кавальерс” — команда, которая способна выиграть титул в этом и в следующем году. По‑моему, у них есть игрок, который входит в Топ‑6, 7, 8, 9 — называйте как хотите — лучших баскетболистов лиги и который никогда не выходил в финал. И я считаю, что они близки к этому.