Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»

«Вы, ребята из СМИ, это спрогнозировали. Откуда взялся этот нарратив про “последний танец”? Я не говорил, что не буду играть. Леброн сказал, что не будет. Вы не слышали такого от меня или от Стефа (Карри).
Черт возьми, да, я хочу играть. С удовольствием. Но мне нужно оставаться на пике формы. Я не хочу просто числиться в составе — хочу приносить пользу на площадке, чтобы Грант (Хилл) и те, кто будет принимать решения, захотели включить меня в команду. Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать.
На сегодняшний день, да, я чувствую, что внесу свое имя в этот список", — заявил Дюрэнт.