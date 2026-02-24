Игрок НБА Букер о хоккейном финале США — Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»

«Подъем в 5 утра точно того стоил!» — написал защитник «Финикса» и двукратный победитель Олимпиады в составе американской сборной.
Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии.
Игрок НБА Девин Букер высказался о победе сборной США над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира — 2:1 с голом в овертайме.
«Подъем в 5 утра точно того стоил!» — написал защитник «Финикса» и двукратный победитель Олимпиады в составе американской сборной.
Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии.