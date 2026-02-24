Ричмонд
Стивен Эй Смит: «Неужели Леброн и другие игроки не могут одеваться лучше со всеми заработанными деньгами?»

Телеведущий Стивен Эй Смит прошелся по современным игрокам НБА за манеру одеваться.

Источник: Спортс"

"Я вхожу туда и начинаю чувствовать себя самым стильно одетым парнем на арене. Советую игрокам обратить на это внимание.

Неужели Леброн и другие игроки не могут одеваться лучше со всеми этими чертовыми заработанными деньгами? Я так рад, что Пэт Райли поднял эту тему.

Пора обновлять дресс-код. Нельзя так одеваться. Хотя бы у тренеров должен быть дресс-код", — произнес Стивен Эй в эфире ESPN.

Легендарный Пэт Райли во время выступления в честь открытия собственной статуи в Лос-Анджелесе в шутку сказал, что единственным из пришедших на церемонию бывших подопечных, кто проявил к нему уважение, является Джеймс Уорти: «Он надел галстук».