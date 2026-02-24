Ричмонд
Том Хаберстро: «Не думаю, что НБА заставит Балмера продать “Клипперс”, но аннулирование контракта Ленарда вполне возможно»

Обозреватель Yahoo! Sports Том Хаберстро обозначил возможные действия НБА, которая продолжает расследовать спорные схемы с участием суперзвезды «Клипперс» Кавая Ленарда при заключении контракта с клубом.

"Стив Балмер — один из богатейших владельцев и один из богатейших людей в Америке. Он только что принимал Матч всех звезд на новой арене. Изгнание такого человека из лиги представляется мне маловероятным. Хотя прецеденты с другими владельцами существуют.

Не думаю, что НБА заставит Балмера продать «Клипперс», но лишение пиков и аннулирование контракта Ленарда вполне возможно. Также среди опций Сильвера болезненный бан для Балмера на посещение арены", — заявил журналист.

По словам Хаберстро, в случае обретения 34-летним Ленардом статуса свободного агента на него будут претендовать «Голден Стэйт», «Лейкерс» и «Никс».