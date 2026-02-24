Джефф Тиг считает рекорд Леброна по очкам вечным: «Никому не хватит здоровья превзойти это»

Проводящий 23-й сезон в НБА Джеймс добрался до отметки 43 тысячи очков в регулярных чемпионатах.
"Никому не хватит здоровья, чтобы побить рекорд.
Подумайте сами, человек был здоров все эти 20 с лишним лет подряд. Думаю, у Брона не сложился всего один сезон, когда он много пропустил из-за травмы голеностопа, после того, как только пришел в «Лейкерс». А так он оставался здоровым более 20 лет, это же просто невероятно!" — считает Тиг.
