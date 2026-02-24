Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джефф Тиг считает рекорд Леброна по очкам вечным: «Никому не хватит здоровья превзойти это»

Экс-игрок НБА Джефф Тиг сомневается, что кому-либо удастся превзойти достижение Леброна Джеймса по набранным очкам за карьеру.

Источник: Sports

Проводящий 23-й сезон в НБА Джеймс добрался до отметки 43 тысячи очков в регулярных чемпионатах.

"Никому не хватит здоровья, чтобы побить рекорд.

Подумайте сами, человек был здоров все эти 20 с лишним лет подряд. Думаю, у Брона не сложился всего один сезон, когда он много пропустил из-за травмы голеностопа, после того, как только пришел в «Лейкерс». А так он оставался здоровым более 20 лет, это же просто невероятно!" — считает Тиг.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше