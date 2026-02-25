Стэн Ван Ганди о призыве Райли: «Только один тренер хотел вернуть костюмы во время игр»

Легендарный Пэт Райли недавно сказал, что специалистам следует вернуться к использованию классических костюмов.
"Несколько лет назад мы проводили созвон со всеми тренерами, и только один из 30 хотел вернуться к костюмам.
Было несколько человек, которые колебались, но только один был твердо настроен: Тэйлор Дженкинс хотел снова носить костюмы.
Я всегда за более повседневный стиль, но если бы я выглядел как Пэт Райли в костюме, то да, я бы тоже хотел вернуться к такому стилю. Но если ты выглядишь как я, то предпочтешь зип-кофту", — со смехом произнес Ван Ганди.