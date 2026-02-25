Ричмонд
От «Милуоки» ожидают борьбы за Кавая Ленарда этим летом

По сообщению репортера Ашиша Матура, ожидается, что «Бакс» поборются за форварда «Клипперс» Кавая Ленарда этим летом. Команда из Лос-Анджелеса взяла постепенный курс на перестройку, обменяв Джеймса Хардена и Ивицу Зубаца.

«Милуоки» может попробовать заполучить баскетболиста в пару к Яннису Адетокумбо, чтобы сохранить свою главную звезду.

Ранее о такой возможности говорил Дэнни Грин в эфире ESPN.

Этот вариант связан с разрешением ситуации вокруг расследования НБА по поводу возможного обхода потолка зарплат в «Клипперс». Если контракт Ленарда будет аннулирован, «Бакс» не смогут найти место, чтобы подписать его в качестве свободного агента. В лиге также ожидают, что Ленард захочет остаться на западном побережье.