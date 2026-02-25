Ричмонд
У Джексона Хэйса небольшое растяжение правого голеностопа, центровой может вернуться в строй в ближайшее время

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс не смог принять участие в игре с «Мэджик». У баскетболиста растяжение правого голеностопа.

"Жаль, что никто в нашей команде не может прыгать так же высоко, за исключением, возможно, Леброна Джеймса.

Нам придется справляться с Макси Клебером и Джарредом Вандербилтом. Хорошая новость в том, что он должен вернуться со дня на день. Уже чувствует себя лучше. Провел легкую тренировку. Пока есть болевые ощущения, но надеемся увидеть его на площадке на этой неделе", — поделился главный тренер Джей Джей Редик.

Хэйс набирает 6,8 очка и 3,8 подбора за 17,3 минуты в среднем в этом сезоне.

