Коби Уайт о возвращении в Чикаго: «Очень трогает, когда понимаешь, на скольких людей влияешь благодаря этой прекрасной игре»

"Ты даже не представляешь, какое влияние оказываешь на людей, и какое влияние люди оказывают на тебя — и это меня очень трогает. Это было самым важным за сегодня. Мне аплодировали и все такое, но уже само по себе присутствие такого количества людей сегодня, либо в моей майке, либо выкрикивающих мое имя… Старался наслаждаться моментом.