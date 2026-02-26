Ричмонд
58 очков на двоих и дабл-даблы от Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена принесли «Детройту» победу над «Оклахомой»

«Оклахома» без Шэя Гилджес-Александера и Джейлена Уильямса уступила «Детройту» (116:125) в матче лидеров конференций.

Главными действующими лицами со стороны «Пистонс» стали разыгрывающий Кейд Каннингем и центровой Джейлен Дюрен.

На счету Каннингема дабл-дабл — 29 очков, 13 передач на 8 потерь, 4 подбора, 3 перехвата и 3 блок-шота. Защитник реализовал 11 из 16 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Дюрен также оформил дабл-дабл — 29 очков, 15 подборов и 2 передачи при 12 точных из 17 бросков с игры и 5 из 7 штрафных.

У «Тандер» отличился бигмен Джейлин Уильямс. У него 30 очков (9 из 14 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 11 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.