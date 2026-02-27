Кон Книппел обновил рекорд НБА по точным 3-очковым для новичков

По итогам встречи Кон набрал 28 очков при 8/12 из-за дуги. 4-й номер драфта-2025 повторил личный рекорд по 3-очковым в одной игре, ему не хватило одного попадания для повторения общего рекорда НБА среди новичков (9).
Он лидирует в лиге по количеству 3-очковых попаданий — 209. Процент реализации составляет 44,2%.
Мюррею потребовалось 80 матчей в сезоне-22/23, чтобы установить рекорд, Книппел обновил его за 59 игр.
Рекорд НБА по количеству 3-очковых за один сезон принадлежит Стефену Карри из «Голден Стэйт» — 402.