Кон Книппел обновил рекорд НБА по точным 3-очковым для новичков

Защитник «Хорнетс» Кон Книппел превзошел рекорд Кигана Мюррэя по количеству реализованных дальних бросков среди новичков НБА, забросив свой 207-й по ходу матча против «Пэйсерс» (133:109).

Источник: Спортс"

По итогам встречи Кон набрал 28 очков при 8/12 из-за дуги. 4-й номер драфта-2025 повторил личный рекорд по 3-очковым в одной игре, ему не хватило одного попадания для повторения общего рекорда НБА среди новичков (9).

Он лидирует в лиге по количеству 3-очковых попаданий — 209. Процент реализации составляет 44,2%.

Мюррею потребовалось 80 матчей в сезоне-22/23, чтобы установить рекорд, Книппел обновил его за 59 игр.

Рекорд НБА по количеству 3-очковых за один сезон принадлежит Стефену Карри из «Голден Стэйт» — 402.