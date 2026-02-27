Ричмонд
Крис Бош рассказал, как потерял сознание и очнулся в луже крови: «Мне повезло остаться в живых»

Член Зала славы Крис Бош записал видео с рассказом о проблеме со здоровьем и возникшем недавно пугающем случае.

Источник: Спортс"

"Я отключился и очнулся весь в крови. Это было просто мгновенно, без предупреждения или намека. У меня не было времени подготовиться. Я собирался на свидание с женой — а в следующий момент уже лежал на земле.

Не буду вдаваться в подробности, но вы, наверное, и сами видите — я все еще прихожу в себя. Я не пытаюсь ничего скрывать, просто на случай, если выгляжу как-то не так.

Это было страшно. И это заставило меня совершенно по-другому смотреть на жизнь — на то, как все происходит, что мы делаем для себя, что мы делаем для своей семьи, как мы живем.

Вот что я вынес из этого: не откладывайте ничего на потом. Потому что это может случиться быстро, внезапно. Мне повезло остаться в живых, и я очень рад этому. Теперь я думаю о том, как живу каждый день«, — произнес 41-летний экс-игрок “Майами” и “Торонто”.

Бош играл в НБА до 2016 года, когда вынужден был завершить карьеру из-за тромба.

