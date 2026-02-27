Ричмонд
Дрэймонд Грин: «Медиа, которые поспособствовали увольнению Нико Харрисона, теперь повторяют его же слова, никто не извинился»

Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон был уволен осенью после неудачного старта «Мэверикс». Главной претензией к менеджеру был обмен Луки Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса. Команда избавилась от центрового перед дедлайном.

Источник: Спортс"

"Куча людей обрушилась на Нико за его аргументы. Когда он их озвучил, все сказали что он сумасшедший. Теперь, когда я включаю телевизор, вижу, как медиа, которые поспособствовали его увольнению, повторяют его же слова.

Не видел ни одного человека, который извинился бы перед Нико за то, что говорил в его адрес, потому что теперь повторяет те же факты.

Это все не имеет никакого отношения к Луке Дончичу, только к медиа и Нико Харрисону. Нико озвучил свои причины, все сказали: «Ты идиот», — заявил Дрэймонд Грин в своем подкасте.