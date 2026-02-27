Дрэймонд Грин: «Медиа, которые поспособствовали увольнению Нико Харрисона, теперь повторяют его же слова, никто не извинился»

"Куча людей обрушилась на Нико за его аргументы. Когда он их озвучил, все сказали что он сумасшедший. Теперь, когда я включаю телевизор, вижу, как медиа, которые поспособствовали его увольнению, повторяют его же слова.
Не видел ни одного человека, который извинился бы перед Нико за то, что говорил в его адрес, потому что теперь повторяет те же факты.
Это все не имеет никакого отношения к Луке Дончичу, только к медиа и Нико Харрисону. Нико озвучил свои причины, все сказали: «Ты идиот», — заявил Дрэймонд Грин в своем подкасте.