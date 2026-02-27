Кендрик Перкинс: «У Джей Джей Редика оправданий больше, чем у братишки перед тюремным сроком»

"У Джей Джей Редика оправданий больше, чем у братишки перед тюремным сроком. Пришло время поработать тренером. Верни контроль над раздевалкой. У тебя одна из худших защит в лиге, это прямое отражение тренерской работы.
Отношения Леброна Джеймса и «Лейкерс» — и смех и грех. Одной ногой в могиле, другой — на банановой кожуре.
И если вам кажется, что с Лукой Дончичем и Остином Ривзом на максимальных контрактах можно вернуть титул в Лос-Анджелес, вы свихнулись", — заключил телеведущий Кендрик Перкинс.
