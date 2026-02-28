Ричмонд
Кенни Эткинсон о Джеймсе Хардене: «Он находится на территории Леброна, где может набрать 40 очков или отдать 20 передач»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон высоко оценил игру защитника Джеймса Хардена, сравнив его с Леброном Джеймсом в плане разностороннего влияния на успех команды на площадке.

«Высочайший баскетбольный IQ, элитные навыки паса, и на самом деле, на мой взгляд, он один из лучших по принятию решений за всю историю. Он всегда принимает правильное решение. Он находится в той самой… ну знаете, на территории Леброна, где он может набрать 40 очков или отдать 20 передач. Так что они с [Донованом] Митчеллом сработались, он, очевидно, отлично сыгрался с Джарреттом Алленом, и теперь, когда в состав вернулся Эван Мобли, я не удивлен, что переход прошел так гладко», — сказал тренер.

«Кливленд» имеет результат 6−1 в матчах с Харденом на площадке. В среду защитник получил перелом большого пальца правой руки во время домашней победы своей команды над «Нью-Йорком», однако травма не потребовала операции, и Харден намерен скоро продолжить сезон.

