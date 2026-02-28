Кенни Эткинсон о Джеймсе Хардене: «Он находится на территории Леброна, где может набрать 40 очков или отдать 20 передач»

«Высочайший баскетбольный IQ, элитные навыки паса, и на самом деле, на мой взгляд, он один из лучших по принятию решений за всю историю. Он всегда принимает правильное решение. Он находится в той самой… ну знаете, на территории Леброна, где он может набрать 40 очков или отдать 20 передач. Так что они с [Донованом] Митчеллом сработались, он, очевидно, отлично сыгрался с Джарреттом Алленом, и теперь, когда в состав вернулся Эван Мобли, я не удивлен, что переход прошел так гладко», — сказал тренер.