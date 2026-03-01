Крис Миддлтон не будет выкупать контракт и останется в «Далласе»

Чтобы иметь право сыграть в плей-офф за другую команду, Миддлтону нужно было договориться с «Далласом» о выкупе контракта до дедлайна (1 марта). Ранее на неделе игрок оценивал свои варианты, а в «Мэверикс» дали понять, что готовы обсудить выкуп его истекающего контракта на сумму 33,3 миллиона долларов, если он этого захочет.