Крис Миддлтон не будет выкупать контракт и останется в «Далласе»

Чтобы иметь право сыграть в плей-офф за другую команду, Миддлтону нужно было договориться с «Далласом» о выкупе контракта до дедлайна (1 марта). Ранее на неделе игрок оценивал свои варианты, а в «Мэверикс» дали понять, что готовы обсудить выкуп его истекающего контракта на сумму 33,3 миллиона долларов, если он этого захочет.
В качестве команд, проявлявших интерес к Миддлтону в случае его появления на рынке, упоминались «Денвер» и «Сан-Антонио». Игрок мог бы подписать контракт с любой командой, за исключением «Кливленда», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорка», так как они находятся за потолком зарплат и не имеют права подписывать игроков, отчисленных по ходу сезона, чья зарплата превышала 14,1 млн долларов (исключение среднего уровня команды вне налога).
34-летний Миддлтон провел за «Даллас» семь матчей после обмена из «Вашингтона», набирая в среднем 13,9 очка при 48,5% с игры и 36,4% из-за дуги за 24 минуты на паркете.