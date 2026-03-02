Эл Хорфорд: «В “Бостоне” мы много играли пик-н-ролл, а в “Голден Стэйт” все строится вокруг движения без мяча»

«Думаю, разница в том, где и какие опции ты ищешь. В “Бостоне” мы много играли пик-н-ролл, добавляли изоляции, а затем переходили к активному движению мяча. Здесь, в “Уорриорз”, мы стараемся доставить мяч Дрэймонду (Грину), либо сыграть через пост, а дальше больше действуем по периметру — разыгрываем сплиты, совершаем рывки к кольцу и так далее. А когда на площадке Стеф (Карри), все это, разумеется, складывается воедино. Так что пик‑н‑роллы тоже есть, но при этом очень много движений без мяча», — отметил центровой «Голден Стэйт».