«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Яном на три года

«Мне неоднократно говорили, что этим летом Янг и “Уизардс” должны договориться о продлении контракта — по распространенным прогнозам, речь идет о трехлетнем соглашении», — сообщил Стейн.
«Вашингтон» приобрел четырехкратного участника Матча всех звезд в результате обмена с «Атлантой», рассматривая его как игрока, способного вывести команду на новый уровень в ходе перестройки.
В настоящее время 27-летний разыгрывающий восстанавливается после растяжения медиальной коллатеральной связки и ушиба бедра.