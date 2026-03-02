Ричмонд
«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Яном на три года

«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Янгом в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Марка Стейна, ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на три года.

Источник: Спортс"

«Мне неоднократно говорили, что этим летом Янг и “Уизардс” должны договориться о продлении контракта — по распространенным прогнозам, речь идет о трехлетнем соглашении», — сообщил Стейн.

«Вашингтон» приобрел четырехкратного участника Матча всех звезд в результате обмена с «Атлантой», рассматривая его как игрока, способного вывести команду на новый уровень в ходе перестройки.

В настоящее время 27-летний разыгрывающий восстанавливается после растяжения медиальной коллатеральной связки и ушиба бедра.