Лука Дончич после встречи с Новаком Джоковичем: «Он величайший в истории»

Теннисист сфотографировался и пообщался со звездами «озерников» Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом.
После матча Дончич выразил свое восхищение Джоковичем.
«Для меня Новак, безусловно, величайший в истории. Сам факт того, что он пришел посмотреть на мою игру, просто невероятен. Я поговорил с ним и, надеюсь, увижусь позже. Я очень рад, что он здесь», — сказал словенец.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше