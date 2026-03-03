Люк Корнет попросил «Атланту» отменить мероприятие в честь стриптиз-клуба «Мэджик Сити»: «НБА должна защищать и уважать женщин»

На этой неделе «Атланта» объявила о специальном мероприятии в честь культового культурного заведения города «Мэджик Сити» — во время домашнего матча команды против «Орландо» в понедельник, 16 марта. В своем пресс-релизе «Хоукс» не упомянули, что это место, как и заявляет сам клуб Magic City, является «лучшим стриптиз-клубом Атланты».