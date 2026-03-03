Москва
Купер Флэгг близок к возвращению в строй

В «Далласе» растет оптимизм по поводу того, что первый номер драфта-2025 Купер Флэгг приближается к возвращению после растяжения связок стопы, из-за которого он пропустил последние семь матчей.

Источник: Спортс"

19-летний Флэгг в 49 играх сезона набирает 20,4 очка, 6,6 подбора и 4,1 передачи в среднем.

Пока что «Мэверикс» оценили как минимальную вероятность выхода Купера во встрече с «Хорнетс» во вторник.