Зайон Уильямсон: «Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно»

"Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно. Мне ни разу не все равно. Мне действительно не все равно. И когда ты не на площадке и вынужден сидеть на скамейке запасных, как бы сильно мои критики из-за этого ни злились, я ненавижу это еще больше, чем они. Я не хочу сидеть на скамейке запасных. Хочу быть на площадке.