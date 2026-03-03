Москва
Зайон Уильямсон: «Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно»

По словам форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона, он часто имеет дело с несправедливыми суждениями о себе.

Источник: Спортс"

Звезда «Нового Орлеана» нередко подвергается критике за травмы и пропуски матчей.

"Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно. Мне ни разу не все равно. Мне действительно не все равно. И когда ты не на площадке и вынужден сидеть на скамейке запасных, как бы сильно мои критики из-за этого ни злились, я ненавижу это еще больше, чем они. Я не хочу сидеть на скамейке запасных. Хочу быть на площадке.

Все эти травмы и пропуски матчей сильно повлияли на мое психическое состояние. Но это также помогло мне вырасти как профессионалу. Так что я бы сказал, что нет худа без добра — учишься принимать такие вещи и стараться оставаться позитивным", — поделился 25-летний Уильямсон.