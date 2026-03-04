Ричмонд
Стивен Эй Смит: «Есть алкоголики, есть наркоманы. У Зайона пищевая зависимость»

Телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на интервью Зайона Уильямсона, в котором форвард «Нового Орлеана» заявил, что сильно переживал «негативную критику» в СМИ, где утверждалось, что ему «все равно».

Источник: Спортс"

По словам Уильямсона, ему было «не все равно» в период, когда он пропускал матчи из-за травм.

Стивен Эй не стал скрывать, что был в числе тех самых критиков баскетболиста.

"Есть люди, страдающие алкоголизмом, есть люди, страдающие наркотической зависимостью, и тому подобное. В чем была проблема Зайона? Еда! Зависимость от еды!

Информация о Зайоне исходила изнутри организации. Она исходила от людей, очень близких к Зайону Уильямсону, но на этом я остановлюсь", — произнес журналист.

«Пеликанс» в ответ выложили в соцсетях видео с нарезкой неудачных моментов Смита на баскетбольной площадке с подписью «Раскладывай ты лучше в пасьянс, Стивен».