Кайл Андерсон о выступлении за «Юту»: «Играть не ради победы сложно и странно»

Вернувшийся в «Миннесоту» Кайл Андерсон во время общения с журналистами подвел итог выступления в составе аутсайдера сезона «Юты».

«Честно говоря, не хочу вдаваться в подробности (улыбается). Скажу, что мне было очень весело в этой организации, и все в ней были отличными ребятами. Конечно, играть не ради победы сложно и странно, лично мне это не нравилось, но персонал и игроки… я полюбил всех ребят. Сам по себе клуб просто потрясающий, ничего плохого о них сказать не могу», — поделился Андерсон.

Андерсон начинал сезон в «Юте» и был отправлен в «Мемфис» перед дедлайном в крупном обмене с участием Джарена Джексона, затем контракт игрока выкупили.