Виктор Вембаньяма сделал 6 блок-шотов и 3 перехвата в победном матче с «Филадельфией»

На его счету 6 блок-шотов, 3 перехвата и 8 подборов в защите. Вемабаньяма также набрал 10 очков (3 из 5 с игры, 1 из 1 «трешки» и 3 из 5 с линии) и отдал 4 результативные передачи.
4 блок-шота пришлись на 1-ю четверть.
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма подтвердил свой статус основного претендента на звание лучшего защищающегося игрока НБА в матче с «Филадельфией» (131:91).
