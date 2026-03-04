Кенни Эткинсон: «Никогда не видел игрока, который защищался бы так, как Кеон Эллис»

Кеон Эллис проводит впечатляющий отрезок в «Кливленде» после перехода из «Сакраменто» накануне дедлайна обменов. В воскресном матче против «Бруклина» защитник за 31 минуту набрал 5 блок-шотов и 3 перехвата, играя с переломом пальца на левой руке. Он стал всего десятым игроком в истории клуба с как минимум 5 блок-шотами и 3 перехватами за игру.