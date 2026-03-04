Ричмонд
Кенни Эткинсон: «Никогда не видел игрока, который защищался бы так, как Кеон Эллис»

Кеон Эллис проводит впечатляющий отрезок в «Кливленде» после перехода из «Сакраменто» накануне дедлайна обменов. В воскресном матче против «Бруклина» защитник за 31 минуту набрал 5 блок-шотов и 3 перехвата, играя с переломом пальца на левой руке. Он стал всего десятым игроком в истории клуба с как минимум 5 блок-шотами и 3 перехватами за игру.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон особо отметил вклад Эллиса.

«Он никогда не выключается из эпизода. Никогда не видел игрока, который защищался бы так, как Кеон. Он не крупный парень, но играет гораздо мощнее, чем выглядит. Размах рук имеет значение. Активность имеет значение. За счет своей активности он компенсирует, возможно, недостаток мощи», — сказал Эткинсон.

За 226 минут с Эллисом на площадке защитный рейтинг «Кавальерс» составляет 106,9 — статистически это уровень «Оклахомы», лидера лиги по защите. За 11 матчей в составе «Кливленда» 26-летний баскетболист уже сделал 17 перехватов и 15 блок-шотов.