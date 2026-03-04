Майк Данливи: «Мы хотим, чтобы Дрэймонд Грин завершил карьеру в “Голден Стэйт”

"Мы хотим, чтобы Дрэймонд остался у нас, хотим, чтобы он завершил карьеру здесь — так же, как и Стеф (Карри). Я не вижу причин, по которым он не вернется.
Мне сложно представить эту команду без Стефа, без Дрэймонда, без Стива (Керра). Я на самом деле не представляю такого. Но… если рассуждать в абсолютных категориях, я не могу ничего гарантировать", — сказал Данливи в интервью The San Francisco Standard.
36-летний Грин проводит 14-й сезон в «Голден Стэйт», набирая в среднем 8,4 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи за игру.