«Реалистично к себе отношусь, у меня своя внутренняя мотивация». Егор Дёмин дал интервью Сергею Мезенцеву

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин дал интервью Сергею Мезенцеву в его подкасте. Дёмин рассказал о карьерных ожиданиях баскетболистов, отношении к прессе, знакомстве с Кевином Дюрэнтом и своем моменте «добро пожаловать в НБА».