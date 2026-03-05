Смогут ли США собрать «Дрим-Тим» на домашнюю Олимпиаду-2028?

Олимпиада-2026 закончилась. Следующей по списку идет летняя Олимпиада 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. И на домашних Играх НБА нужно будет показать товар лицом, то есть подтвердить звание фаворитов. Даже в родных стенах легкой прогулки не будет — в 2002-м чемпионат мира в Индианаполисе обернулся для американцев провальным шестым местом.
У сборной США не будет недостатка в талантливых исполнителях мирового класса на всех позициях. Но кого именно стоит взять в команду — этот вопрос станет головной болью для штаба Эрика Споэльстры. В рамках отбора часть отсеется сама из-за травм или нежелания жертвовать летним отдыхом, но и после этого сборной США все равно придется ответить на ряд вопросов.
Сколько нужно ветеранов?
Сборная США не без проблем одолела Францию в финале Игр-2024 — и сделал это за счет возрастных баскетболистов: Леброна Джеймса (на момент Игр было 39 лет), Стефа Карри (36) и Кевина Дюрэнта (35). В свое время самым старым игроком первой «Дрим-Тим» был 35-летний Лэрри Берд, который испытывал проблемы со спиной и поехал на Олимпиаду-1992 в Барселону в качестве талисмана.
Состав американской сборной-2024 в принципе стал самым возрастным в истории. И когда дело касается баскетболистов старше 35 лет, то предсказать их физическое состояние очень трудно.
Два года до следующей Олимпиады пролетят незаметно, но для ряда именитых исполнителей они станут непреодолимым препятствием. Специалисты по обороне вроде Дрю Холидэя (будет 38 лет на момент Игр в Лос-Анджелесе) или Деррика Уайта почти наверняка уступят дорогу молодым. Энтони Дэвису летом 2028-го будет 35 лет — и есть ощущение, что его организм будет совсем уж дышать на ладан. То же самое касается Джоэла Эмбиида, которому лучше бы поставить точку в своих выступлениях на международных турнирах.
Кто тогда в роли «дядьки»?
Во-первых, есть Кевин Дюрэнт. Форвард «Хьюстона» чудо как хорош для своего возраста, у него в активе есть уже четыре золотых олимпийские медали, можно обновить рекорд, который в мужском баскетболе будет невозможно побить. Дюрэнт и сам готов войти в состав, если ему поступит такое предложение.
«Конечно, я хочу играть! Но для этого надо оставаться на своем уровне. Прямо сейчас я однозначно готов предложить свою кандидатуру», — говорил Дюрэнт в интервью ESPN.
Он идеально подходит на роль легенды. Даже если Дюрэнт к моменту Игр-2028 сбавит в актуальности, то его присутствие в команде пойдет ей на пользу благодаря его опыту и пониманию нюансов игры на международных турнирах.
А вот Стеф Карри не изъявляет особого желания возвращаться в сборную. Да и сборной он не нужен. За счет трехочковых Карри, скорее всего, и в 40 лет будет опасен, но проблемы в защите на разменах тоже никуда не денутся.
Кто наверняка удивил тренеров сборной своей самоотдачей в обороне, так это Девин Букер. Лидер «Финикса» — невоспетый герой Игр-2024, который на пятерку с плюсом исполнял роль снайпера с плотной обороной. Отличный пример для других игроков, которых будет мотивировать заряженность Букера, заработавшего все деньги мира на клубном уровне, но готового заниматься черновой работой ради колектива.
Какими вернутся Тейтум и Халибертон?
В теории на роль лидера подошел бы Джейсон Тейтум, но ему предстоит возвращение после порванного ахилла. И непонятно, как будет выглядеть обновленная версия звезды «Селтикс». Тейтум хорош тем, что умеет все и классно приспосабливается к нуждам команды. На Олимпиаде-2024 он не пригодился, провел в резерве весь турнир, поэтому ему хочется получить второй шанс и использовать его.
Интересным сюжетом будет и выбор между Тейтумом и Джейленом Брауном, его одноклубником по «Бостону». Без Тейтума Браун раскрылся как лидер, первая скрипка и альфа-самец? И нужны ли «Бостону» — и сборной США тоже — сразу два этих винга, пусть они и имеют богатую историю взаимодействий в НБА?
Если Тейтум сдаст, то его обойдет не только Купер Флэгг, но и менее очевидные исполнители вроде Скотти Барнса. А еще есть Аарон Гордон, Паоло Банкеро (сейчас его котировки сильно просели), Джейлен Джонсон.
Тайриз Халибертон — не менее загадочная история. Разыгрывающий «Индианы» лучше всего раскрывается в быстром нападении, но сможет ли он после травмы вернуть былую ловкость? Порванное ахиллово сухожилие — самый страшный диагноз для баскетболиста. К защите Халибертона были претензии и до повреждения, поэтому ситуация с этим аспектом может стать критической.
Как защищаться против Вембаньямы?
Болезненный вопрос для сборной США в последние годы — это отставание на позиции центрового. Германия выбилась в лидеры международного баскетбола без ставки на центровых, но сборные Франции и Сербии будут иметь преимущество почти над любым соперником. И проблемой для США в матчах против французов будут не только Вембаньяма или Руди Гобер, но также Алекс Сарр, а еще есть интересный новичок «Сакраменто» Максим Рейно.
Тренировать американскую сборную взялся Споэльстра, который руководит «Майами» и наверняка видит в качестве оплота своей защиты Бэма Адебайо. Любопытный мини-сюжет может сформироваться, если в ближайшие год-два прогресса добьется Келел Уэйр — за счет роста и наличия трехочкового броска он может опередить одноклубника в гонке за место в сборной США. В пользу Бэма играет опыт.
Самый оптимальный выбор — это Чет Холмгрен, который даже имеет опыт игры против Вембаньямы на молодежном чемпионате мира, который американцы выиграли в 2021 году. В НБА «Оклахома» и «Сан-Антонио» могут теперь часто встречаться в плей-офф, так что Холмгрен получит дополнительный опыт игры против высоченнейшего коллеги.
Холмгрен полезен для сборной США и тем, что даст ей пространство под кольцом за счет дальних атак, в отличие, например, от более классических центровых вроде Джейлена Дюрена. Перспективно и сочетание бигменов Чет-Бэм или Чет и Эван Мобли из «Кливленда» (чемпион мира U17 и U19).
Чья это будет команда?
Американские журналисты любят заходить с козырей, собирая состав сборной США с одной главной-преглавной звезды. На эту роль почти безоговорочно выбирают Энтони Эдвардса, который к Олимпиаде-2028 вплотную подберется к важной для игроков его амплуа отметке в 27 лет.
Но турниры ФИБА меньше работают по принципу «один удалец и все остальные». Да и облик сборной США может оказаться сформирован тем, кто будет первым держать мяч в атаке. Если это будет Кейд Каннингем, то это будет одна команда, если Халибертон, то другая. Ритмика никуда не спешащего Каннингема подходит для международных турниров, поэтому он и был лидером сборной на молодежном ЧМ в 2019-м. Вопрос в том, не высоковата ли вовлеченность в атаку своих команд у Каннингема, который привык быть центром принятия решений. То же самое касается Джейлена Брансона, который однозначно заслуживает вызова в национальную команду, но рискует его так и не получить.
Если сборная США будет делать ставку на Эдвардса, то означает ли это, что в ней нет места для Донована Митчелла? В 2028-м он уже перешагнет 30-летний рубеж,. Митчелл на турнире ФИБА наверняка будет напоминать Дэмиана Лилларда, который оказался неэффективен в сборной.
Кто резервисты?
Халибертон признавался, что роль игрока дальнего конца скамейки запасных ударила по его психологии. Быть лидером клуба НБА, а потом выслушивать шутки насчет «получил пятерку за коллективный проект, ничего не сделав сам» — это тяжелый груз. «Таскать рояль», выполняя узкую функцию, может быть сложновато — особенно если ты знаешь, что у тебя нет шанса оказаться на площадке в решающий момент.
В последнюю «Дрим-Тим» Холидэй и Уайт вызывались именно как джокеры для укрепления обороны. По этой логике конец ротации можно заполнить молодыми «цепными псами»: Джейлен Уильямс, близнецы Томпсоны или даже Джейден Макдэниелс в переднюю линию, а Джейлен Саггс — в заднюю.
Еще три неочевидных варианта, которые лучше вписываются в функции ролевика: Кон Книппел: много-много старания и трехочковых; Майкл Портер: может оказаться полезен как дублер Дюрэнта; Донован Клинган: огромное тело в «краске», которое можно выпускать на 2−3 минуты за четверть ради борьбы на чужом щите.
Итоговый прогноз состава.
ESPN в последнем прогнозе состава сборной обошелся вообще без игроков старше 30. Но я все-таки вижу Кевина Дюрэнта и Девина Букера (которого ESPN определил в запас) в роли носителей чемпионских традиций сборной США. С ними и в моей версии, и в варианте ESPN костяк сборной составят:
● разыгрывающие — Каннингем и Халибертон;
● забивалы — Эдвардс, Тейтум, Флэгг;
● бигмены — Адебайо и Холмгрен.
С ESPN мы сошлись и на кандидатуре защитного специалиста — Амен Томпсон. Но в качестве «зажигалки» со скамейки я вижу не Книппела, а Макси, а еще одним «большим» должен стать Мобли, а не Дюрен. Скотти Барнс и Джейлен Уильямс в мой состав не проходят — но благодаря универсальности вполне могут заменить кого-то хоть в передней, хоть в задней линии в случае травмы.