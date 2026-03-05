Смогут ли США собрать «Дрим-Тим» на домашнюю Олимпиаду-2028?

Но турниры ФИБА меньше работают по принципу «один удалец и все остальные». Да и облик сборной США может оказаться сформирован тем, кто будет первым держать мяч в атаке. Если это будет Кейд Каннингем, то это будет одна команда, если Халибертон, то другая. Ритмика никуда не спешащего Каннингема подходит для международных турниров, поэтому он и был лидером сборной на молодежном ЧМ в 2019-м. Вопрос в том, не высоковата ли вовлеченность в атаку своих команд у Каннингема, который привык быть центром принятия решений. То же самое касается Джейлена Брансона, который однозначно заслуживает вызова в национальную команду, но рискует его так и не получить.