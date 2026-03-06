Ричмонд
Лука Дончич получил 15-й технический в сезоне. Следующий приведет к дисквалификации

Лидер «Лейкерс» Лука Дончич получил 15-й технический в сезоне по ходу матча с «Наггетс».

Словенец был наказан после быстрой атаки «Денвера» и точного броска Джамала Мюррэя во второй четверти. Защитник недоумевал, потому что не вступал в прямое общение с судьями.

Следующий технический фол приведет к дисквалификации Дончича на одну игру.