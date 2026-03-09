Кенни Эткинсон: «Деррик Уайт — топ-5 игрок НБА»

«Деррик Уайт — топ-5 игрок НБА. Я знаю, что в стандартных СМИ так никто не говорит, но если смотреть на аналитику, на все продвинутые показатели, он входит в пятерку лучших игроков лиги, он суперзвезда. Джейлен [Браун], очевидно, проводит отличный год. [Неэмиаш] Кета по аналитике входит в топ-30. У них много таланта, даже без Джейсона [Тейтума]», — сказал Эткинсон перед игрой с «Селтикс».