Кенни Эткинсон: «Деррик Уайт — топ-5 игрок НБА»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон очень высоко оценивает защитника «Бостона» Деррика Уайта.

«Деррик Уайт — топ-5 игрок НБА. Я знаю, что в стандартных СМИ так никто не говорит, но если смотреть на аналитику, на все продвинутые показатели, он входит в пятерку лучших игроков лиги, он суперзвезда. Джейлен [Браун], очевидно, проводит отличный год. [Неэмиаш] Кета по аналитике входит в топ-30. У них много таланта, даже без Джейсона [Тейтума]», — сказал Эткинсон перед игрой с «Селтикс».

В текущем сезоне Уайт выдает самые низкие в карьере показатели реализации бросков — 39,2% с игры и 32,8% из-за дуги. Однако по перехватам (1,2) и блок-шотам (1,5) защитник показывает карьерные максимумы.