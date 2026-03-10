Гилджес-Александер провел 126-ю подряд игру с 20 и более очками, повторив рекордную серию Чемберлена

В матче с «Денвером» (129:126) в активе действующего MVP НБА победный трехочковый бросок за 3,3 секунды до сирены.
Гилджес-Александр набрал 35 очков и исполнил рекордные для своей карьеры 15 передач, не допустив ни одной потери. Согласно данным ESPN Research, Леброн Джеймс — единственный другой игрок НБА, набравший не менее 35 очков и 15 передач без потерь мяча с тех пор, как потери стали официальной статистикой в сезоне-1977/78 (в победной встрече с «Торонто» 21 марта 2018 года в составе «Кливленда»).
