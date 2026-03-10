Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гилджес-Александер провел 126-ю подряд игру с 20 и более очками, повторив рекордную серию Чемберлена

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в понедельник провел 126-й подряд матч с 20 и более набранными очками, повторив рекордную серию Уилта Чемберлена, установленную в 1961—1963 годах.

Источник: Спортс"

В матче с «Денвером» (129:126) в активе действующего MVP НБА победный трехочковый бросок за 3,3 секунды до сирены.

Гилджес-Александр набрал 35 очков и исполнил рекордные для своей карьеры 15 передач, не допустив ни одной потери. Согласно данным ESPN Research, Леброн Джеймс — единственный другой игрок НБА, набравший не менее 35 очков и 15 передач без потерь мяча с тех пор, как потери стали официальной статистикой в ​​сезоне-1977/78 (в победной встрече с «Торонто» 21 марта 2018 года в составе «Кливленда»).

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше