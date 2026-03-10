НБА отменила совместное мероприятие стриптиз-клуба и «Атланты», против которого выступал Люк Корнет

«Когда мы узнали о запланированной акции “Атланты”, мы связались с руководством клуба, чтобы лучше понять их планы и мотивы, — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. — Хотя мы понимаем точку зрения команды и их желание реализовать задуманное, мы услышали серьезные опасения от широкого круга участников лиги, включая болельщиков, партнеров и сотрудников.