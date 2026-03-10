НБА отменила совместное мероприятие стриптиз-клуба и «Атланты», против которого выступал Люк Корнет

«Хоукс» анонсировали это мероприятие в прошлом месяце, заявив о желании отдать дань уважения «культовому культурному учреждению» с помощью еды — включая знаменитые куриные крылышки в лимонно-перечной глазури из этого клуба (одна из разновидностей которых названа в честь бывшего защитника «Хоукс» Лу Уильямса), а также музыки и эксклюзивных сувениров.
Один из игроков НБА, Люк Корнет из «Сан-Антонио», высказался против самой идеи продвижения стриптиз-клуба и призвал участвующие стороны пересмотреть планы. Лига услышала подобные мнения и от других.
«Когда мы узнали о запланированной акции “Атланты”, мы связались с руководством клуба, чтобы лучше понять их планы и мотивы, — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. — Хотя мы понимаем точку зрения команды и их желание реализовать задуманное, мы услышали серьезные опасения от широкого круга участников лиги, включая болельщиков, партнеров и сотрудников.
Я считаю, что отмена этой акции — правильное решение для всего сообщества НБА".
Тематический матч должен был состояться в следующий понедельник против «Орландо».