Джеймс Харден стал девятым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 29000 очков

В победном матче против «Филадельфии» (115:101) защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 21 очко, попав 6 из 11 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Это выступление позволило Хардену преодолеть отметку в 29000 очков за карьеру, став девятым баскетболистом в истории НБА, кому это удалось.

На данный момент на счету 36-летнего защитника 29017 очков за 1206 матчей.