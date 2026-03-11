Тим Бонтемпс: «Кавай Ленард играет лучше, чем в чемпионском сезоне “Торонто”. Он просто невероятен»

«С учетом всех травм в “Финиксе” они явно фавориты на седьмое место. А посмотрев вчерашнюю игру и увидев, как Кавай блистал за “Клипперс”, складывается ощущение, что это финальный сокрушительный удар для всей этой эры команды.
Я освещал путь «Рэпторс» к титулу в 2019 году — тогда Кавай выглядел хорошо, но сейчас он играет еще лучше. Он просто невероятен, и, думаю, у него есть шанс попасть в первую сборную All-NBA в этом сезоне. И все это происходит спустя семь лет после его перехода в Лос-Анджелес, после всех событий, пока мы ждем возможных наказаний в связи со скандалом с «Aspiration», который омрачает весь сезон «Клипперс».
Это просто невероятно — такая версия Кавая сейчас, несмотря на все эти обстоятельства. И, честно говоря, да, эта команда «Клипперс» будет опасна в первом раунде плей‑офф, но это не команда, которая может реально навязать борьбу за титул", — заявил Бонтемпс.
В текущем сезоне Кавай Ленард набирает в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,7 передачи за игру.