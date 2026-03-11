Тим Бонтемпс: «Кавай Ленард играет лучше, чем в чемпионском сезоне “Торонто”. Он просто невероятен»

Я освещал путь «Рэпторс» к титулу в 2019 году — тогда Кавай выглядел хорошо, но сейчас он играет еще лучше. Он просто невероятен, и, думаю, у него есть шанс попасть в первую сборную All-NBA в этом сезоне. И все это происходит спустя семь лет после его перехода в Лос-Анджелес, после всех событий, пока мы ждем возможных наказаний в связи со скандалом с «Aspiration», который омрачает весь сезон «Клипперс».