Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй

Во время разминки «Лейкерс» 41-летний Джеймс выполнил свою предматчевую программу и принял решение, что ему нужно больше времени для восстановления перед возвращением.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик сказал, что состояние Джеймса оценивается в ежедневном режиме. Следующая игра у калифорнийцев состоится в четверг дома против «Чикаго».
