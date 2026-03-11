Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник не смог сыграть против «Миннесоты» из-за артрита левой стопы и ушиба правого бедра.

Источник: Sports

Во время разминки «Лейкерс» 41-летний Джеймс выполнил свою предматчевую программу и принял решение, что ему нужно больше времени для восстановления перед возвращением.

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик сказал, что состояние Джеймса оценивается в ежедневном режиме. Следующая игра у калифорнийцев состоится в четверг дома против «Чикаго».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше