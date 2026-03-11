Ричмонд
Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»

Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф отметил, что «Майами» во второй половине встречи играл на рекорд Бэма Адебайо, который в итоге набрал 83 очка.

Источник: Спортс"

В конце игры «Уизардс» пытались помешать центровому «Хит» завладеть мячом. Только в четвертой четверти Адебайо выполнил 16 штрафных бросков (всего 43).

«Было зафиксировано множество фолов, 16 штрафных только в четвертой четверти. “Мы просто пытались отобрать у него мяч. Он зарабатывал право встать на линию, находясь в 12 метрах от кольца. Я не могу объяснить некоторые из этих решений.

Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч. Но мы должны были лучше контролировать мяч. Стоит признать тот факт, что мы позволили этому парню разыграться, это наша вина", — заявил Киф.