Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»

«Было зафиксировано множество фолов, 16 штрафных только в четвертой четверти. “Мы просто пытались отобрать у него мяч. Он зарабатывал право встать на линию, находясь в 12 метрах от кольца. Я не могу объяснить некоторые из этих решений.