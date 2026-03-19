В Латвии завели дело о доведении до самоубийства экс-мужа Седоковой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства бывшего мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом ТАСС сообщила представитель семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
«В Латвии возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова.
Ранее адвокат Седоковой Татьяна Стукалова сообщила ТАСС, что ей неизвестно о возбуждении дела латвийскими компетентными органами. По ее словам, СК России вынес отказ в возбуждении дела после двух доследственных проверок.
17 декабря 2024 года в оперативных службах сообщили ТАСС, что Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стало самоубийство.
Янис Тимма — баскетболист из Латвии. Он был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных «Химок» баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. В России также защищал цвета петербургского «Зенита» и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. По ходу карьеры Тимма выступал за турецкий клуб «Дарюшшафака», латвийские «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», американский «Осеола Мэджик», который является фарм-клубом команды НБА «Орландо».