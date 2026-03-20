Леброн Джеймс (19+15+10) оформил 124-й трипл-дабл в карьере

В активе 41-летнего баскетболиста 19 очков (8 из 12 с игры, 3 из 5 штрафных), 15 подборов и 10 передач при 3 потерях.
Джеймс вместе с Лукой Дончичем (60 очков) стали первыми одноклубниками, на счету которых трипл-дабл и 60 очков в матче со времен Уилта Чемберлена (66 очков) и Элджина Бэйлора (23 очка, 16 подборов, 13 передач) в 1969 году.
«Лос-Анджелес» одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Хит», — 134:126.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста