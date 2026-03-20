Мозгов об Овечкине: «Легенда. Чувство гордости и радости, что Саша представляет нашу большую и красивую страну»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов прокомментировал новое достижение Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 25 шайб в текущем регулярном чемпионате. В его активе стало 20 таких сезонов, россиянин повторил рекорд Горди Хоу по этому показателю.

— Что думаете о новом достижении Овечкина?

— Саша — легенда! Только самые добрые и теплые слова. Чувство гордости и радости за Сашу, за то, что он является представителем нашей большой и красивой страны, — сказал Мозгов.

Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 17 шайб.

