Мозгов об Овечкине: «Легенда. Чувство гордости и радости, что Саша представляет нашу большую и красивую страну»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 25 шайб в текущем регулярном чемпионате. В его активе стало 20 таких сезонов, россиянин повторил рекорд Горди Хоу по этому показателю.
— Что думаете о новом достижении Овечкина?
— Саша — легенда! Только самые добрые и теплые слова. Чувство гордости и радости за Сашу, за то, что он является представителем нашей большой и красивой страны, — сказал Мозгов.
Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 17 шайб.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.