Шакил О’Нил подарил Овечкину кроссовки, жена Александра выложила фото, сравнив размер обуви, и написала: «Спасибо, легенда»

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О’Нил подарил капитану «Вашингтона» Александру Овечкину кроссовки в честь снайперских достижений в НХЛ.

Источник: Спортс"

На данный момент на счету 40-летнего россиянина 922 гола в рамках регулярных чемпионатов, он является рекордсменом лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ и занимает по этому показателю 2-е место, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

«Небольшой» подарок от легенды Шакила О’Нила. Спасибо.

PS на последнем фото, нога Саши (45)?", — написала Анастасия Овечкина.

Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной.

