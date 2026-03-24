Марин Седлачек: «Егор Дёмин — будущий игрок Матча всех звезд»

«Егор — будущий игрок Матча всех звезд. Его потенциал я оценю на пять баллов (из пяти), потому что он — международный игрок. Я надеюсь, что он надолго останется в “Бруклине”.
Есть много примеров игроков, которые были лучшими новичками сезона, но потом исчезли. Большинство из них были международными игроками. Если Егор останется в «Нетс» с нынешним тренером, то у него много шансов стать будущей звездой «Бруклина», — заявил Седлачек.
В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин в среднем набирал 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за игру.