Марин Седлачек: «Егор Дёмин — будущий игрок Матча всех звезд»

Бывший скаут НБА Марин Седлачек в подкасте «Балканский подход» оценил потенциал разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина.

Источник: Спортс"

«Егор — будущий игрок Матча всех звезд. Его потенциал я оценю на пять баллов (из пяти), потому что он — международный игрок. Я надеюсь, что он надолго останется в “Бруклине”.

Есть много примеров игроков, которые были лучшими новичками сезона, но потом исчезли. Большинство из них были международными игроками. Если Егор останется в «Нетс» с нынешним тренером, то у него много шансов стать будущей звездой «Бруклина», — заявил Седлачек.

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин в среднем набирал 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за игру.