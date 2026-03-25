Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Каннингема: «Кейд провел сезон уровня первой сборной All-NBA. Лига должна сделать исключение»

Агент Кейда Каннингема Джефф Шварц призвал НБА учитывать контекст травмы игрока и позволить ему претендовать на награды, даже если он не наберет 65 матчей в сезоне.

Источник: Спортс"

"Кейд провел сезон, достойный включения в первую сборную All-NBA. Если он чуть‑чуть не дотянет до формального порога по количеству сыгранных матчей из‑за реальной травмы, это не должно лишать его признания, которое он однозначно заслужил за сезон.

Лига должна поощрять выдающиеся достижения, а не применять жесткие ограничения, игнорирующие контекст ситуации. Необходимо сделать исключение", — заявил Шварц в беседе с ESPN.

Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом.